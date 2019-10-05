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Московские байкеры закрывают сезон

14:48
  • суббота
  • 05 октября 2019

В Парке Горького пройдут показательные выступления

Шоу спецэффектов, захватывающие трюки, мощный рок-концерт - легендарные "Ночные волки" закрывают мотосезон. По традиции награждают победителей норматива "Русская верста", который придумал легендарный клуб "Ночные волки". Это своего рода марафон: на мотоцикле любой модификации нужно преодолеть маршрут в тысячу русских вёрст – 1067 километров не более, чем за 14 часов 23 минуты.

Вечером 5 октября в Парке Горького зрители увидят выступление лучших байкеров столицы, мотоаттракцион "Шар смелости", цирковой аттракцион "Колесо", различные мотоконкурсы. Можно будет также посмотреть на выставку эксклюзивных мотоциклов, сообщает "ТВ Центр".

Затем байкеры вернуться в Нижние Мневники к своему байк-центру. Для всех любителей быстрой езды пройдёт, как говорят организаторы, мощный рок-концерт. Ожидаются группы "Ария", "Запрещённые барабанщики" и многие другие. А в 22 часа - фирменный салют и шоу спецэффектов.

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Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
Байк-клуб "Ночные волки"
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