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На площади Рижского вокзала прошёл исторический фестиваль

15:31
  • суббота
  • 05 октября 2019

Он посвящён спасению детей во время гражданской войны в Испании

Ожившая история, которая переносит москвичей на 82 года назад: на площади Рижского вокзала открылась фотовыставка и прошла масштабная реконструкция. Она посвящена спасению детей во время гражданской войны в Испании. Ключевые моменты представлены во всех подробностях: отправка добровольцев с военного узла на станцию Красная Пресня, прибытие поезда с испанскими подростками и торжественная встреча.

Музыка, костюмы, плакаты и даже полевая кухня… Организаторы учли все детали, чтобы максимально точно передать атмосферу. Участниками яркого мероприятия стали более 300 человек, сообщает "ТВ Центр".

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Историческая реконструкция на площади Рижского вокзала
Историческая реконструкция на площади Рижского вокзала
Историческая реконструкция на площади Рижского вокзала
Историческая реконструкция на площади Рижского вокзала
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