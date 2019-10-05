На площади Рижского вокзала прошёл исторический фестиваль

Он посвящён спасению детей во время гражданской войны в Испании

Ожившая история, которая переносит москвичей на 82 года назад: на площади Рижского вокзала открылась фотовыставка и прошла масштабная реконструкция. Она посвящена спасению детей во время гражданской войны в Испании. Ключевые моменты представлены во всех подробностях: отправка добровольцев с военного узла на станцию Красная Пресня, прибытие поезда с испанскими подростками и торжественная встреча.

Музыка, костюмы, плакаты и даже полевая кухня… Организаторы учли все детали, чтобы максимально точно передать атмосферу. Участниками яркого мероприятия стали более 300 человек, сообщает "ТВ Центр".