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Блогеры провели уроки московским школьникам накануне Дня учителя

13:59
  • суббота
  • 05 октября 2019

Ученики приняли такие занятия на "ура"

Блогеры накануне Дня учителя провели необычные уроки в столичных школах. Интеллектуальная викторина, где учащиеся соревновались с популярными блогерами Машей Маевой и Lee Kei с канала DaiFiveTop в своих знаниях, прошла в школе № 1517. А популярный блогер Артур Шарифов провёл урок физики в средней школе № 480.

"Это был крутой опыт, впервые удалось провести настоящий урок в настоящей школе. Мне понравилась активность учащихся и их заинтересованность. Быть учителем не так просто, как я думал. Школы стали совсем другие и открывают перед ребятами невероятные возможности", - прокомментировал свой первый педагогический опыт Артур Шарифов.

Один из учеников, побывавший на уроке Шарифова, отметил, что блогер разговаривал со школьниками на одном языке и постоянно шутил. "Артур показывал много видео, чтобы нам было понятнее. Это новая и интересная для нас тема, поскольку мы никогда не затрагивали ее на уроках и в жизни, – рассказал Егор Макаров.

В свою очередь, директор школы Светлана Бондарева назвала урок толчком для творчества и активности детей. "В школу заходит современный мир.  Ученики восприняли идею о приглашении блогера на "ура", так как такого в школе еще не было", - сказала директор.

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