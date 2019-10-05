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Настоящей зимы не будет: синоптики обрадовали россиян

16:28
  • суббота
  • 05 октября 2019

На планете меняется климат

Зимы в России с каждым годом становятся всё короче. В центрально-европейской части страны сокращается зимний период и в связи с этим увеличивается летний, констатировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По многолетним данным наблюдений, в Москве средняя температура в январе увеличилась на два градуса, пишет "Российская газета".

Глава Гидрометцентра напомнил про аномально жаркий июнь 2019 года и холодный июль. Всё это говорит о серьёзных изменениях климата. Между тем, уже завтра 6 октября синоптики прогнозируют в столице первый снег. Правда, пролежит он недолго, уже в середине следующей недели ожидается до плюс 12 градусов.

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