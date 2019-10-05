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Гузеева обнародовала сценарий собственных похорон

16:45
  • суббота
  • 05 октября 2019

Гости должны рыдать и умирать от горя

Лариса Гузеева хочет, чтобы на её похоронах все рыдали. "Хочу, чтобы на моих похоронах все бились об стенку, рыдали, чтобы сожалели, чтобы умирали от горя. Вот так я хочу, чтобы оплакивали и рыдали", - приводит слова актрисы издание Teleprogramma.pro.
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Разговор на эту тему возник не случайно. Телеведущая рассказала, что не так давно сплетничала со своей подругой Ларисой Удовиченко. Они вспоминали одну весёлую вдову, которая на поминках пила шампанское и говорила, что покойник был бы рад увидеть её жизнерадостной. Вероятно, речь шла о Людмиле Поргиной. На похоронах своего мужа Николая Караченцова она действительно веселилась не в меру.

В этом году Гузеевой исполнилось 60 лет. Несмотря на возраст, телезвезда старается поддерживать хорошую физическую форму. Недавно она всерьёз занялась своим весом и сбросила несколько килограммов.

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