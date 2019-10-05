Гузеева обнародовала сценарий собственных похорон

Гости должны рыдать и умирать от горя

Лариса Гузеева хочет, чтобы на её похоронах все рыдали. "Хочу, чтобы на моих похоронах все бились об стенку, рыдали, чтобы сожалели, чтобы умирали от горя. Вот так я хочу, чтобы оплакивали и рыдали", - приводит слова актрисы издание Teleprogramma.pro.

Разговор на эту тему возник не случайно. Телеведущая рассказала, что не так давно сплетничала со своей подругой Ларисой Удовиченко. Они вспоминали одну весёлую вдову, которая на поминках пила шампанское и говорила, что покойник был бы рад увидеть её жизнерадостной. Вероятно, речь шла о Людмиле Поргиной. На похоронах своего мужа Николая Караченцова она действительно веселилась не в меру.

В этом году Гузеевой исполнилось 60 лет. Несмотря на возраст, телезвезда старается поддерживать хорошую физическую форму. Недавно она всерьёз занялась своим весом и сбросила несколько килограммов.