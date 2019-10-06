Дочь Началовой вышла на сцену

Вера победила в акции, посвящённой Москве

Дочка Юлии Началовой идёт по тапам мамы: в свои 12 лет Вера Алдонина уже выступает на сцене и добилась большого успеха. Девочка победила во всенародной акции "Пою мою Москву", организованной к дню рождения столицы. Она лучше всех прочитала стихотворение о Москве. Награждение прошло в Галереи искусств Зураба Церетели. Вера уже несколько лет занимается в музыкальной школе по классу фортепиано и растёт творческой личностью, пишет издание "7 дней".

Мама Веры умерла в марте этого года, ей было 38 лет. В 2007 году Юлия Началова перенесла неудачную операцию в США по увеличению груди. Последние годы она боролась с подагрой и красной волчанкой, её мучали нестерпимые боли. В память о певице снимут художественный фильм, который запланирован к показу осенью 2019 года.