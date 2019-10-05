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Ответный удар будет быстрым: озвучен сценарий ядерной войны

18:51
  • суббота
  • 05 октября 2019

Военные рассказали, как будут действовать в случае атаки на Россию

Высшее военное руководство России рассказало, какой сценарий будет реализован в случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении. В этом случае будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил начальник штаба 15-й армии ВКС Анатолий Нестечук.

"Не минуты, не десятки минут. Более десятков минут, так скажем", - сказал военный. Он также отметил, что ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в новой государственной программе вооружения после 2025 года, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ядерное оружие рассматривается в России исключительно как средство защиты. Согласно военной доктрине, Москва может нанести ядерный удар только в ответ, после точного подтверждения атаки по нашей территории.

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