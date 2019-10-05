Самые вредные продукты внезапно названы омолаживающими

Учёные противоречат друг другу

Продукты, считавшиеся раньше вредными, теперь называют чуть ли не спасителями человеческой молодости и красоты. Учёные назвали чай, кофе и шоколад продуктами, которые помогут сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме, пишут "Известия".

В список омолаживающих продуктов также попали авокадо, помидоры, черника и арбузы. Раньше томаты считались бесполезными овощами, а врачи-кардиологи советовали вовсе исключить их из рациона. В еженедельное меню врачи рекомендуют добавить рыбу, желательно, лосось.