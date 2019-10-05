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Известного журналиста поставили на место за хамство в адрес Пугачёвой

19:20
  • суббота
  • 05 октября 2019

Сергею Соседову досталось от представителя Госдумы

Говорить Алле Пугачёвой, чтобы она держала язык за зубами, непозволительно. Такую оценку словам журналиста Сергея Соседова дал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его мнению, Соседов слишком увлёкся откровенным хейтерством.
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"Этот странный переход на личности. Кто он такой, чтобы советовать народной артистке СССР держать язык за зубами?" – возмутился Манукян в интервью изданию "Дни.ру".

Ранее известный музыкальный критик Сергей Соседов нахамил певице Алле Пугачёвой после того, как она посоветовала Диме Билану перестать извиняться за выступление в нетрезвом виде в Самаре. Соседов предложил Примадонне держать язык за зубами.

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