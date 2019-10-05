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Сделано сенсационное заявление о первых клонах человека

17:15
  • суббота
  • 05 октября 2019

Учёные могли создавать свои копии

В мире могут существовать не менее десяти клонированных людей. Такое предположение сделал заведующий лабораторией редактирования генома ФГБУ имени Кулакова Денис Ребриков. По его словам, это могут быть копии учёных, которые занимались вопросами клонирования, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Сегодня эксперименты по клонированию людей запрещены на законодательном уровне практически во всех странах мира. В некоторых государствах за подобные опыты предусмотрена уголовная ответственность. Клонирование человека связано со множеством этических, религиозных, юридических проблем, которые пока не имеют очевидного решения.

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Кадр из фильма "Через тернии к звёздам"
Кадр из фильма "Через тернии к звёздам"
Заведующий лабораторией редактирования генома ФГБУ им. В.Кулакова Денис Ребриков
Заведующий лабораторией редактирования генома ФГБУ им. В.Кулакова Денис Ребриков
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