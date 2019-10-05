В Риге прошёл марш в защиту русского языка

Люди требуют от властей прислушаться к их доводам

В Риге несколько сотен человек вышли на акцию протеста против ликвидации русскоязычного образования в учебных заведениях Латвии. От Ратушной площади до здания правительства люди несли плакаты и транспаранты, выкрикивали лозунги в защиту родного языка и требовали прислушаться к своим доводам, сообщает "ТВ Центр".

Более четверти населения Латвии - русскоговорящие граждане. Поэтому новые реформы, по которым сады и школы до 2021 года должны полностью перейти к преподаванию на государственном языке, они называют этническим геноцидом.