ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Риге прошёл марш в защиту русского языка

17:56
  • суббота
  • 05 октября 2019

Люди требуют от властей прислушаться к их доводам

В Риге несколько сотен человек вышли на акцию протеста против ликвидации русскоязычного образования в учебных заведениях Латвии. От Ратушной площади до здания правительства люди несли плакаты и транспаранты, выкрикивали лозунги в защиту родного языка и требовали прислушаться к своим доводам, сообщает "ТВ Центр".

Более четверти населения Латвии - русскоговорящие граждане. Поэтому новые реформы, по которым сады и школы до 2021 года должны полностью перейти к преподаванию на государственном языке,  они называют этническим геноцидом.

Главное сегодня
Марш в защиту русского языка в Латвии
Марш в защиту русского языка в Латвии
Марш в защиту русского языка в Латвии
Марш в защиту русского языка в Латвии
Марш в защиту русского языка в Латвии
Марш в защиту русского языка в Латвии
Марш в защиту русского языка в Латвии
Марш в защиту русского языка в Латвии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.