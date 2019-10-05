Жуткие подробности убийства 17-летней студентки в Подмосковье

Девушка училась в престижном вузе

В подмосковном Домодедове зверски убита 1-летняя студентка МГТУ имени Баумана. Тело девушки нашли в доме на Светлой улице в микрорайоне, который в народе называют "Поле чудес". Этот коттеджный посёлок между Домодедовским шоссе и Ушмарским лесом назвали так из-за эклектичной застройки.

Версии произошедшего пока не ясны, тело девушки обнаружила её сестра. Студентка погибла от множества колотых ран. Также на теле нашли следы удушения, сообщает "Российская газета". Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, на месте работают оперативники. Им удалось найти в доме ценности, которые преступник или преступники оставили нетронутыми.