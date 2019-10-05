В семье Заворотнюк произошли важные изменения

На связь вышла близкая родственница

Дочь Анастасии Заворотнюк после длительной паузы снова начала публиковать фотографии на своей странице в Instagram. Впервые за долгое время Анна поделилась с подписчиками красивым снимком: она стоит на крыльце здания в стильном клетчатом пальто, свободных джинсах и с белой сумкой в руке.

"Я люблю свою работу, но не по понедельникам", - написала девушка. Анне Заворотнюк 23 года, она родилась в браке Анастасии с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

По неподтверждённой информации, Анастасия Заворотнюк находится сейчас в одной из частных клиник Москвы. У неё рак мозга в последний стадии. Официальных данных на этот счёт нет. Её родственники молчат, а представители время от времени делают противоречащие друг другу заявления о скором выступлении актрисы в эфире одного из телеканалов.