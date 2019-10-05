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В семье Заворотнюк произошли важные изменения

19:52
  • суббота
  • 05 октября 2019

На связь вышла близкая родственница

Дочь Анастасии Заворотнюк после длительной паузы снова начала публиковать фотографии на своей странице в Instagram. Впервые за долгое время Анна поделилась с подписчиками красивым снимком: она стоит на крыльце здания в стильном клетчатом пальто, свободных джинсах и с белой  сумкой в руке.
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"Я люблю свою работу, но не по понедельникам", - написала девушка. Анне Заворотнюк 23 года, она родилась в браке Анастасии с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

По неподтверждённой информации, Анастасия Заворотнюк находится сейчас в одной из частных клиник Москвы. У неё рак мозга в последний стадии. Официальных данных на этот счёт нет. Её родственники молчат, а представители время от времени делают противоречащие друг другу заявления о скором выступлении актрисы в эфире одного из телеканалов.

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