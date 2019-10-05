В здании МИД произошел пожар

На место ЧП прибыло больше десятка машин спасательных служб

В центре Москвы произошло возгорание в здании МИД России. На место происшествия прибыли пожарные.

Предварительно, пожар возник в подвальных помещениях. Как пишет Mash, позже дым распространился по вентиляционной шахте МИД. Судя по видео, открытого огня нет.

Также поступила информация об одном пострадавшем. Официально в МЧС об этом не сообщали.

В МИД подтвердили информацию о задымлении в одном из флигелей ведомства на Смоленской площади. На месте работают пожарные.