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В здании МИД произошел пожар

23:03
  • суббота
  • 05 октября 2019

На место ЧП прибыло больше десятка машин спасательных служб

В центре Москвы произошло возгорание в здании МИД России. На место происшествия прибыли пожарные.

Предварительно, пожар возник в подвальных помещениях. Как пишет Mash, позже дым распространился по вентиляционной шахте МИД. Судя по видео, открытого огня нет. 

Также поступила информация об одном пострадавшем. Официально в МЧС об этом не сообщали. 

В МИД подтвердили информацию о задымлении в одном из флигелей ведомства на Смоленской площади. На месте работают пожарные.

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