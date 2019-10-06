Истерику Порошенко сняли на видео

Экс-президент повздорил с националистом

Пётр Порошенко устроил перепалку в студии популярного на Украине ток-шоу. Спор возник экс-президента с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера" кто-то снял на смартфон из-за кулис. Инцидент произошел во время записи передачи "Свобода слова" журналиста Савика Шустера на телеканале "Украина".

Билецкий обвинил бывшего главу Незалежной в том, что тот первым хотел применить механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе. Также националист заявил, что будет прекрасно, если Украина попрощается с Порошенко как страна. После этих слов Пётр Алексеевич не выдержал и перешёл на "ты". "Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь", - ответил Порошенко.

"Формула Штайнмайера" на днях была согласована контактной группой по Донбассу. После этого в Киеве и других украинских городах начались протесты националистов, которые выступают категорически против особого статуса республик на юго-востоке страны.