Эрдогану пригрозили тотальной войной

Турция готовит военную операцию в Сирии

Поддерживаемые США "Силы демократической Сирии" угрожают турецкому лидеру широкомасштабной и долгосрочной войной. Это произойдёт в случае, если Реджеп Тайип Эрдоган начнёт в Сирии военную операцию.

"Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ", - заявил в Twitter представитель проамериканских сил.

Накануне, 5 октября турецкий лидер объявил о начале военной операции в Сирии. Её целью он назвал очистку приграничной с Турцией территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности. Сирийские власти напомнили всем, кто планирует вести на территории страны военные действия о том, что только российские военные находятся в Сирии на законных основаниях. Дамаск призвал другие страны незамедлительно вывести свои войска из страны.