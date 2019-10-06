Москвичей предупредили об опасной погоде

В столице ожидаются дождь и мокрый снег

В Москве объявлено штормовое предупреждение, синоптики продлили жёлтый уровень погодной опасности. Как сообщают в МЧС, порывы ветра могут достигать 17-ти метров в секунду. Так что лучше не парковать машины рядом с деревьями и слабо укреплёнными конструкциями.

В столице резко похолодало. Утром в отдельных районах можно было наблюдать мокрый снег, сообщает "ТВ Центр". Сильный дождь и местами снег обещают и в течение дня. Температура будет максимум плюс четыре градуса, а ночью на 7 октября - уже до минус одного. Во власти арктического циклона и другие регионы центральной России. Так, снег выпал сегодня в Тульской и Владимирской областях.