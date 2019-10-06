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Убирайтесь вон! По Греции прокатилась волна беспорядков после приезда Помпео

11:06
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Люди выступают против американских баз

В Греции, где сейчас с визитом находится госсекретарь США Майк Помпео, прошёл массовый антиамериканский митинг. Акция переросла в беспорядки и акты вандализма. Демонстранты потребовали закрыть военные базы США и НАТО, а перед зданием посольства сожгли американский флаг.

После этого колонна двинулась к памятнику бывшего заокеанского президента Трумэна. Монумент закидали пакетами с краской. Чтобы остановить беспорядки полиции пришлось применить слезоточивый газ, сообщает "ТВ Центр".

Волна недовольства в Греции началась на фоне готовящегося подписания соглашения между Вашингтоном и Афинами об оборонном сотрудничестве. Оно предполагает размещение американских войск ещё на трёх военных базах страны.

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