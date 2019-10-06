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Шотландия готовит референдум о выходе из Британии

11:26
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Эдинбург не хочет жить с Лондоном после "Брекзита"

В Эдинбурге более ста тысяч человек собрались на марше за независимость Шотландии. Демонстранты прошли по главным улицам города в килтах, с волынками и национальными флагами. Организаторы утверждают, что большая часть населения хочет остаться в ЕС и отделиться от Великобритании после "Брекзита".

Во время референдума в 2014 году 55% его участников высказались за сохранение союза с Лондоном. Однако многие сделали такой выбор только потому, что им обещали обеспечить устойчивые связи с Европой. Поэтому в правительстве Шотландии уже заявили, что намерены провести новый плебисцит в 2021 году до окончания полномочий нынешнего состава парламента, сообщает "ТВ Центр".  

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