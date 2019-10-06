Националисты готовят на Украине новый Майдан

Страсти кипят на улицах и на телевидении

На Украине националисты обещают новые уличные акции против принятой "формулы Штанмайера", которая должна способствовать урегулированию кризиса в Донбассе. Протестуют и политики: с обращением к президенту не допустить реализации договорённостей обратились депутаты на западе Украины. Страсти кипят и на телеэкранах: участником скандальной дискуссии в одном из ток-шоу стал бывший глава государства.

Тем временем на площади Незалежности вновь возводят палаточный городок. В воскресенье активисты обещают устроить некое "народное вече" под лозунгом "Нет капитуляции". Именно так для националистов всех мастей выглядит "формула Штайнмайера", которую подписали на днях в Минске. Главная цель документа - способствовать проведению встречи в нормандском формате и придать новый импульс Минскому процессу.

Но ряд политиков такая перспектива почему-то пугает. Так, Юлия Тимошенко посчитала, что новые договорённости - угроза суверенитету страны. А Пётр Порошенко и вовсе убеждён, что новый компромисс разработан в Кремле и защищает российские интересы. Хотя сам в своё время тоже вёл переговоры об особом порядке местного самоуправления Донецкой и Луганской областей. В этом бывшего президента упрекнул Андрей Билецкий во время съёмок телевизионного шоу. Националист добавил, что будет прекрасно, если Украина попрощается с Порошенко как страна. Пётр Алексеевич сдерживаться тоже не стал.

"Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь", - сказал Порошенко.

Протесты против новых договорённостей проходят не только под окнами президентской администрации, но и по всей Западной Украине. Накануне депутаты Хмельницкого облсовета приняли обращение к Владимиру Зеленскому. Народные избранники потребовали не проводить выборы в Донбассе до тех пор, пока территории не будут возвращены под контроль украинских властей.

Владимир Зеленский, который на неделе выпросил у США очередную партию оружия, к такому повороту, похоже, готов. Тем не менее усердно демонстрирует, что главное - это мир и безопасность. Накануне президент обсудил с руководителями силовых ведомств вопрос разведения войск в Донбассе. Примерно в то же самое время украинские силовики обстреливали село Коминтерново. В результате один жилой дом полностью сгорел, сообщает "ТВ Центр".

Но для украинских националистов - это лишь ещё один повод для чёрных шуток. Так, журналист Олег Радык предложил свою формулу. согласно которой, в Донбассе должны появиться фильтрационные лагеря, а жителей региона будут избивать за неправильный ответ на лозунг "Слава Украине".

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".