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Почему молодые сирийцы выбирают российские вузы

11:41
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

В Дамаске открылась выставка университетов

"Россия: новые возможности для высшего образования": под таким девизом в Сирии проходит Вторая ближневосточная выставка российских университетов. В Дамаск прибыли делегации почти из 20-ти ведущих учебных заведений, которые представляют более 250-ти направлений.

Абитуриенты получают ответы на интересующие их вопросы, ведь многие хотят продолжить обучение именно в нашей стране. И такая возможность у них есть. Ежегодно Россия предоставляет арабской республике 500 квот на получение образования. Впервые подобная выставка стартовала год назад в Ливане и продолжилась в Сирии. Тогда в ней приняли участие больше шести  тысяч человек, сообщает "ТВ Центр" .

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Выставка российских университетов в Сирии
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Студенты в Сирии
Выставка российских университетов в Сирии
Выставка российских университетов в Сирии
Выставка российских университетов в Сирии
Выставка российских университетов в Сирии
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