Почему молодые сирийцы выбирают российские вузы

В Дамаске открылась выставка университетов

"Россия: новые возможности для высшего образования": под таким девизом в Сирии проходит Вторая ближневосточная выставка российских университетов. В Дамаск прибыли делегации почти из 20-ти ведущих учебных заведений, которые представляют более 250-ти направлений.

Абитуриенты получают ответы на интересующие их вопросы, ведь многие хотят продолжить обучение именно в нашей стране. И такая возможность у них есть. Ежегодно Россия предоставляет арабской республике 500 квот на получение образования. Впервые подобная выставка стартовала год назад в Ливане и продолжилась в Сирии. Тогда в ней приняли участие больше шести тысяч человек, сообщает "ТВ Центр" .