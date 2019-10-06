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Сбербанк раскрыл канал утечки данных клиентов

12:45
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Злоумышленник найден, он - сотрудник банка

Сбербанк выявил канал утечки данных клиентов. После внутреннего расследования с участием правоохранительных органов выяснилось, что данные пытался украсит 28-летний руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений финансовой структуры.

Все улики против сотрудника собраны и задокументированы, сам он признался в содеянном. Угроза утечки клиентских данных, кроме данных о кредитных картах 200 человек, отсутствует, сообщает пресс-служба Сбербанка.

На этой неделе Сбербанк подтвердил утечку данных по кредитным картам и заверил, что средства клиентов находятся в безопасности, поскольку учётные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть.

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные кредиток 60 миллионов россиян утекли в интернет. По некоторым данным, Сбербанк физически не выпускал такого количества кредитных карт.

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