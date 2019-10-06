В Нижегородской области перевернулся туристический автобус (видео)

Пострадали 20 человек

В Нижегородской области перевернулся автобус с туристами. Он ехал в музей-заповедник Александра Пушкина, расположенный в селе Большое Болдино. Пострадали 20 человек, у них ссадины, переломы и ушибы. 10 пассажиров автобуса госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Остальных пассажиров на автобусах местного автотранспортного хозяйства доставили в гостиницу в селе Большое Болдино, сообщает ТАСС. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству здравоохранения региона оказать попавшим в ДТП всю необходимую помощь.

Известно, что за рулём автобуса был опытный водитель 1961 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением.