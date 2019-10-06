Из российских аптек исчезли жизненно важные лекарства

Ситуацию взяли на контроль в Минздраве

Известно, что помимо квалифицированных врачей важная составляющая любого лечения - качественные и современные медикаменты. В этой сфере в последнее время не спокойно: из аптек исчезли некоторые жизненно важные препараты. Сотни наименований могут уйти с рынка в ближайшем будущем. И далеко не всегда этим лекарствам можно подобрать адекватную замену. Для пациентов всё это значит - боль, ухудшение состояния, а иногда и гибель.

По всей стране от Брянска до Владивостока люди пытаются в соцсетях узнать адреса, где еще можно купить тот или иной препарат. Пациенты остались без лекарств из так называемого списка жизненно необходимых. Наполненность аптек и больниц лекарствами регулирует федеральный закон о госзакупках. Они проводятся на тендерах или аукционах. С первого января этого года действует новый приказ Минздрава, определяющий максимальную закупочную цену того или иного препарата, сообщает "ТВ Центр".

Последние события на лекарственном рынке вскрыли ещё одну системную проблему, которая касается иностранных препаратов. Любой из них должен быть зарегистрирован в России, иначе он автоматически - вне закона. Продажа и покупка такого средства может расцениваться как контрабанда. Так было с семьей из Подмосковья. Женщину задержали при получении посылки с "Фризиумом" и обвинили в приобретении запрещённого вещества. Родители 11-месячной Оливии знают, что играют с огнём. Точнее - с Уголовным кодексом. Но только импортный "Фризиум" купирует эпилептические судороги их ребенка. После нашумевших историй с этим препаратом правительство распорядилось его закупить . Партия прибудет в октябре. Оливия попала в список нуждающихся.

Но регулировать ситуацию в ручном режиме - рук не хватит. В Минздраве ищут системный подход. В первую очередь, взялись за реорганизацию тендеров. Так, если в ходе аукциона первоначальная цена не заинтересовала поставщика, то следующий ценник предлагает уже продавец. Что касается лекарственного дефицита, то его пик, считают в ведомстве, уже пройден.

"В настоящее время по средствам, которые доведены для субъектов для закупки льготных лекарств, а это 46 миллиардов рублей, уже 85% средств законтрактовано в полном объеме. Поэтому тут дефицит не сложится", - уверена директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина.

Лекарственную проблему изучают и в Общероссийском народном фронте. В ОНФ предлагают - во-первых, определить какая госструктура должна отвечать за ввоз импортных лекарств. Во-вторых, создать запас наиболее востребованных незарегистрированных препаратов. И в третьих, - изменить систему ценообразования на лекарства из списка жизненно необходимых.

А в Госдуме считают, что в реформировании нуждается система госзакупок в целом. Кроме того, депутаты предлагают заключать с производителями долгосрочные контракты на три-пять лет, а не на год, как сейчас. Время - действительно решающий фактор. И не только для системы. У многих пациентов, нуждающихся в жизненно важных препаратах, его просто нет.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".