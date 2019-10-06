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Почему в Москве почти не осталось голубятен?

15:53
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Увлекающихся птицами людей становится всё меньше

Осень - время, когда среднюю полосу России покидают птицы. Улетают туда, где потеплее. Но есть и те, кто останется с нами на зиму. В городе это в первую очередь голуби. Для столицы они долгое время были приметой времени. Речь, конечно не о диких сизарях, а о благородных, породистых. Тех, для кого в советское время строили голубятни, кого выменивали у знакомых, и выпускали в небо по торжественным случаям. Сейчас это хобби уже не так популярно, как десятилетия назад, но, как убедилась Наталья Тарасова, есть ещё в Москве и увлечённые голубеводы, и птицы, ради которых они способны на многое (смотрите видео). 

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