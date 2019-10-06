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В Москве собрались поклонники комиксов и фантастики

14:39
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

В столице проходит фестиваль Comic Con Russia

В Москве проходит ежегодный фестиваль популярной культуры Comic Con Russia. Любители комиксов и компьютерных игр, поклонники фантастических саг и мультсериалов собрались, чтобы на других посмотреть и себя показать. Сложнейшие костюмы, яркий макияж - всё чтобы быть максимально похожими на любимых персонажей. Приехали в Москву и мировые звезды. В их числе британский актёр Эндрю Скотт - знаменитый Мориарти из "Шерлока".

Офисные сотрудники и строители, студенты и преподаватели, продавцы и портные. Раз в году они забывают о реальном мире, чтобы перевоплотиться в любимых героев фантастических вселенных.  Здесь они - рыцари и принцессы, феи и эльфы, злые и добрые волшебники. Кто-то делает ставку на актёрское мастерство, кто-то - на костюм.

Большинство косплееров создают костюмы своими руками, над каждым трудятся по несколько месяцев. Фестиваля ждут целый год, в Москву приезжают из других городов и даже стран.

Comic Con Russia - это ещё и возможность пройти по другую сторону экрана, встретить вживую персонажей кино и мультфильмов, комиксов и видеоигр, а также их создателей.  В этом году среди звёздных гостей – Мадс Миккельсен, известный по роли доктора Ганнибала Лектера в триллере  "Ганнибал", и Эндрю Скотт – тот самый Мориарти из британского  сериала "Шерлок". Оказалось, датчанина и ирландца объединяет любовь к России – правда, в разных проявлениях.

"Мой любимый писатель - Антон Чехов. Я недавно снялся в фильме по его рассказу "Дуэль". Я из Ирландии, но думаю, что у русских и ирландцев много общего", - говорит Эндрю Скотт. А Мадс Миккельсен признался, что в восторге от русского борща.

Нынешний фестиваль  - шестой  по счету  в России. С каждым годом участников и зрителей становится всё больше. И дело не только в разнообразии развлечений - здесь и  комиксы,  и анимэ, и видеоигры.... Здесь можно стать кем-то другим – и быть интересным многим, забыть о проблемах и монотонных буднях.  И самое главное хотя бы ненадолго  вновь почувствовать себя ребёнком и раскрасить жизнь в яркие цвета.  

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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Фестиваль Comic Con Russia
Фестиваль Comic Con Russia
Фестиваль Comic Con Russia
Фестиваль Comic Con Russia
Фестиваль Comic Con Russia
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