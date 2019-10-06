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Стрельба в США: есть убитые и раненые

14:27
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Мужчина расстрелял посетителей бара

Очередной случай со стрельбой в США. В Канзас-Сити мужчина открыл огонь в местном баре. Погибли четыре человека, ещё пятеро ранены. Известно, что нападавший – латиноамериканец, его мотивы не ясны.
Стрельба в США: третий случай за сутки

Подозреваемый в совершении стрельбы ещё не задержан. Возможно, ему удалось скрыться. Сейчас на месте происшествия работает полиция, сообщает РИА Новости.

Последним громким случаям со стрельбой в США была серия из трёх происшествий в конце августа – начале сентября. Тогда в общей сложности в разных городах были убиты 27 человек.       

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