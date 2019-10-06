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Россия жёстко ответила США на провокацию с задержанием депутата

15:14
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

МИД выступил с официальным заявлением

МИД России заявил решительный протест США в связи с допросом ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой. На Смоленской площади этот акт назвали враждебной акцией против России, нацеленной на дальнейшее ухудшение атмосферы двусторонних отношений.

Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб.

Этой ночью стало известно, что в нью-йоркском аэропорту сотрудники ФБР задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву, она прилетела в Штаты для участия в форуме "Диалог Форт-Росс". Причина задержания не называлась, Юмашеву допрашивали около часа, а после беседы сотрудник ФБР предложил ей продолжить общение в неформальной обстановке. Позже стало известно, что у Юмашевой дипломатический паспорт; задерживать и допрашивать её спецслужбы США не имели права.

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