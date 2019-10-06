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33-летняя звезда сериала "Возвращение Мухтара" умерла от рака

18:59
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Марина Куклина работала в Киеве

Марина Куклина умерла в 33 года. Актриса сериалов "Женский доктор" и "Возвращение Мухтара" долго болела. Говорили, что у неё рак. Официально причины смерти актрисы пока не называются.
Известная актриса умерла от рака

У Марины Куклиной остались муж, режиссер Андрей Май, и маленький сын. Актриса более 10 лет работала в Киевском театре юного зрителя и параллельно снималась в сериалах

Около года назад у себя в Instagram Куклина опубликовала свою фотографию в яркой толстовке с капюшоном. На снимке заметно, что у актрисы нет волос на голове.

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