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Элтон Джон проболтался о скандальной сцене с Елизаветой II

19:18
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Королева повела себя странно

Скандальный случай, произошедший некоторое время назад в британской королевской семье, стал достоянием общественности. Певец, сэр Элтон Джон поведал в автобиографической книге о том, что однажды Елизавета II влепила пощёчину своему племяннику Дэвиду Армстронгу-Джонсу. Элтон Джон уверяет, что видел это своими глазами.
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Не верить музыканту нельзя, он вхож в королевскую семью. Эта история, действительно, правдива. Но Элтон Джон добавляет: королева ударила своего родственника в шутку. "Не спорь со мной! Я королева", - такой фразой Елизавета II поставила на место сына принцессы Маргарет. Из-за чего королева так себя повела – остаётся тайной.

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