Изумительная красавица! В Сети появилось фото дочери Голубкиной и Фоменко

Комментаторы в восторге

Мария Голубкина похвасталась 21-летней дочкой. Анастасия унаследовала у своих родителей яркую внешность. Отец девушки – известный шоумен Николай Фоменко.

Поклонники Голубкиной в Instagram, увидев повзрослевшую Настю, пришли в восторг и даже не сразу поняли, что на фотографии изображена Настя.

"В первый момент подумала Вы!!!! Только по имени поняла, что доченька!!!!! Чудо как хороша!!!!!!!!!" – восторгается zamalievalilia. "Обалдеть!я тоже подумала, что это Вы! ) а это дочь...одно лицо прям, хороша!" – написала _patriairen_.

Некоторые комментаторы увидели в лице Анастасии черты известных людей. "Похожа на Грейс Келли очень...Красивая!!!!" – восхитилась natalia_burdo. "В первую минуту подумала, что это фото Одри Хепберн", - предположила 5746vera.