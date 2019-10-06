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Изумительная красавица! В Сети появилось фото дочери Голубкиной и Фоменко

18:43
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Комментаторы в восторге

Мария Голубкина похвасталась 21-летней дочкой. Анастасия унаследовала у  своих родителей яркую внешность. Отец девушки – известный шоумен Николай Фоменко.
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Поклонники Голубкиной в Instagram, увидев повзрослевшую Настю, пришли в восторг и даже не сразу поняли, что на фотографии изображена Настя.

"В первый момент подумала Вы!!!! Только по имени поняла, что доченька!!!!! Чудо как хороша!!!!!!!!!" – восторгается zamalievalilia. "Обалдеть!я тоже подумала, что это Вы! ) а это дочь...одно лицо прям, хороша!" – написала _patriairen_.

Некоторые комментаторы увидели в лице Анастасии черты известных людей. "Похожа на Грейс Келли очень...Красивая!!!!" – восхитилась natalia_burdo. "В первую минуту подумала, что это фото Одри Хепберн", - предположила 5746vera.

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