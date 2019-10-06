Меланию Трамп поймали на страшном обмане

Первую леди США вывел на чистую воду американский журналист

Американский журналист Джон Аравосис вывел Меланию Трамп на чистую воду. Проанализировав её заявления о владении иностранными языками и поведение первой леди США на официальных мероприятиях, репортёр пришёл к выводу, что её знания крайне скудны.

По словам журналиста, Мелания ранее утверждала, что прекрасно говорит на французском, итальянском и немецком языках, пишет The Daily Express. Но, во время поездки во Францию и Италию супруга главы Белого дома произносила на местных языках лишь пару приветственных фраз, а затем переходила на английский. А слушая на саммите G7 речь президента Франции Эммануэля Макрона, вообще воспользовалась услугами переводчика.

Напомним, что в 2016 году американские СМИ обвинили Меланию Трамп в том, что два абзаца из её речи, произнесённой во время съезда Республиканской партии, практически слово в слово совпадали с речью Мишель Обамы, с которой та выступила на схожем мероприятии в 2008 году.