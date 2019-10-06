Жена 82-летнего режиссёра показала необходимый атрибут семейной жизни

Чудесное фото, комментируют подписчики

46-летняя Юлия Высоцкая показала сцены из супружеской жизни с 82-летним Андроном Кончаловским. Оказывается, обязательным атрибутом этой жизни являются банальные вечерние посиделки за кофейным столиком. Подписчики в Instagram назвали актрису и режиссёра классной парой.

"Чудесное фото. Так тепло и уютно", "Как же вы заряжаете позитивом!! Дай Бог вам счастья, и пусть это продлится вечно!" - пишут комментаторы.

Но нашлись и те, кто решил позлорадствовать. "Любовь, да, конечно, но как спать с совершенным стариком?" – задаёт риторический вопрос volgaivolga34.

Юлия Высоцкая – пятая официальная жена Андрона Кончаловского. У него шесть детей и 10 внуков.