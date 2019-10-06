ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена 82-летнего режиссёра показала необходимый атрибут семейной жизни

16:30
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Чудесное фото, комментируют подписчики

46-летняя Юлия Высоцкая показала сцены из супружеской жизни с 82-летним Андроном Кончаловским. Оказывается, обязательным атрибутом этой жизни являются банальные вечерние посиделки за кофейным столиком. Подписчики в Instagram назвали актрису и режиссёра классной парой.
Кончаловский после венчания решился на поцелуи с Дорониной

"Чудесное фото. Так тепло и уютно", "Как же вы заряжаете позитивом!! Дай Бог вам счастья, и пусть это продлится вечно!" - пишут комментаторы.

Но нашлись и те, кто решил позлорадствовать.  "Любовь, да, конечно, но как спать с совершенным стариком?" – задаёт риторический вопрос volgaivolga34.

Юлия Высоцкая – пятая официальная жена Андрона Кончаловского. У него шесть детей и 10 внуков.

Читайте также:
Новости по теме
Актриса Юлия Высоцкая
Актриса Юлия Высоцкая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.