Москвичам пообещали третье бабье лето

Тепло придёт в Москву в конце следующей недели

Первый снег 6 октября испортил настроение многим москвичам. Но синоптики утверждают, что в столичный регион снова вернётся почти летнее тепло. В начале следующей недели ещё будет прохладно и дождливо, но к пятнице потеплеет.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие два дня температура будет ниже климатической нормы примерно на четыре градуса; местами будет идти мокрый снег. Во второй половине недели воздух прогреется до плюс 15-ти градусов, а дождей станет меньше. Это будет уже третья волна потепления с начала календарной осени.