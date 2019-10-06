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Москвичам пообещали третье бабье лето

16:52
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Тепло придёт в Москву в конце следующей недели

Первый снег 6 октября испортил настроение многим москвичам. Но синоптики утверждают, что в столичный регион снова вернётся почти летнее тепло. В начале следующей недели ещё будет прохладно и дождливо, но к пятнице потеплеет.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие два дня температура будет ниже климатической нормы примерно на четыре градуса; местами будет идти мокрый снег. Во второй половине недели воздух прогреется до плюс 15-ти градусов, а дождей станет меньше. Это будет уже третья волна потепления с начала календарной осени.

 

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