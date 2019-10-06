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Клоун по крови: уставший от власти Зеленский рвётся на сцену

17:49
  • воскресенье
  • 06 октября 2019

Президенту хочется шутить

Владимира Зеленского тянет на сцену, он очень хочет вернуться в свою студию "Квартал 95". Об этом в интервью программе "Светская жизнь" рассказала актриса Елена Кравец. По её словам, президент Украины так и не удалился из общих чатов участников "Квартала 95". Но это ещё не всё: Зеленский находит время вычитывать и править все шутки о себе и своей супруге.

Зеленский основал студию "Квартал 95" в 2003 году. До избрания президентом он руководил этим успешным проектом. До этого будущий президент играл в КВН, снялся в десятках фильмов. Самым успешным проектом стал сериал "Слуга народа", благодаря которому Зеленский проложил себе путь во власть. Сам президент не раз называл себя клоуном и всячески демонстрировал удовольствие от актёрской работы.

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