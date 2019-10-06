Путин откровенно высказался о судьбе Зеленского

Президенту не интересна судьба своего украинского коллеги

Владимир Путин сделал откровенное заявление о своём украинском коллеге. Российскому президенту не интересно положение, в котором оказался Владимир Зеленский после обнародования его разговора с Дональдом Трампом.

"Я не знаю, мне это не интересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его", - сказал Путин. Фрагмент интервью президента был показан в эфире программы "Москва. Кремль" на телеканале "Россия".

Путин неоднократно давал оценку действиям Зеленского. Несколько дней назад глава России заявил, что артист победил на выборах во многом благодаря запросу общества на мир.

"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений", - сказал президент на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее Владимир Путин заявил, что Зеленский унаследовал страну в тяжёлом состоянии. По его словам, ВВП Украины рухнул после потери российского рынка, а большинство отраслей промышленности пришло в упадок.