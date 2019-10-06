Заместитель Валентины Матвиенко умер после долгой болезни

Евгению Бушмину был 61 год

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер после продолжительной болезни, об этом сообщил председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко. "Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал её, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине", - сказал сенатор.

Похороны Бушмина пройдут 8 октября, предположительно, на Троекуровском кладбище.

Евгений Бушмин родился в 1958 году, по образованию – экономист. В политику пришёл в начале 90-х годов, избравшись в Госдуму. С 1996 года по 2001 год работал на руководящих должностях в Госналогслужбе и Минфине. В Совете Федерации курировал бюджет и финансовые рынки. В 2014 году Бушмин попал в санкционный список США в связи с крымскими событиями.