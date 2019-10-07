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Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

08:19
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Накануне своего дня рождения президент наблюдал за природой и собирал грибы в компании Сергея Шойгу

Владимир Путин побывал на отдыхе в Сибири. Кадры из тайги на Енисее опубликованы сразу после полуночи 7 октября, в день рождения президента. Глава государства прогулялся по лесу в компании министра обороны Сергея Шойгу.

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Вместе они собирали грибы. Часть маршрута проделали пешком, часть - на внедорожнике, за рулем был Владимир Путин. Глава Минобороны выкопал в тайге куст дикой брусники, чтобы попробовать посадить его в Подмосковье.

Глава государства также поднялся на вершину горы, высота которой около двух тысяч метров, откуда осмотрел окрестности. На кадры также попала устроенная президентом и министром обороны трапеза на свежем воздухе. По словам пресс-секретаря главы государства, свой день рождения Владимир Путин планирует провести на природе, вместе с родными и близкими.

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