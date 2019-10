У кого больше: названо число танков у России и НАТО

Россияне могут спать спокойно

Российский парк бронированных боевых машин существенно превосходит общее число танков у всех участников НАТО.

Об этом сообщает американское издание We Are The Mighty. Так, у России в общей сложности около 22 тысяч танков, а у Североатлантического альянса – чуть более 11 тысяч, вместе с Канадой и США – всего 18 тысяч.

Больше всего бронированных машин среди стран НАТО у Турции – 3,2 тысячи, уточняет "Газета.Ru".

Противостоять российской танковой мощи могут только беспилотные машины с ракетным вооружением. Их разработка только ведется в Европе.

Видео: в Пентагоне объяснили появление ржавых танков в Вашингтоне