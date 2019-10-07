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Названы российские города с самыми высокими зарплатами

08:36
  • понедельник
  • 07 октября 2019

На первом месте Москва

Москва, Южно-Сахалинск и северные нефтяные города стали лидерами по уровню зарплат в России. 
Россияне назвали "зарплату мечты"

Эксперты проанализировали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 российских городах. Как оказалось, больше всего зарабатывают в Москве, где на среднюю зарплату можно купить 3,83 набора товаров и услуг. Следующими в рейтинге идут Южно-Сахалинск (3,81), Салехард (3,35), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20).

Низкую покупательную способность средних зарплат показали Шахты, (1,36 фиксированных набора на зарплату), Черкесск, Элиста (1,52). В конце рейтинга также оказались пять столиц северокавказских республик. 

Как установили исследователи, в городах с высокими зарплатами цены несколько выше среднероссийских. Исключением являются Омск и Челябинск, где довольно высокий уровень доходов объясняется относительно низкими ценами.

Отметим, что стандартный потребительский набор включает 112 товаров и услуг. Сюда входят продукты питания, одежда, промтовары, мебель, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные и другие услуги.

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