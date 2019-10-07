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Опубликовано официальное обращение Анастасии Заворотнюк к народу

08:21
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Грубая и шокирующая ложь вынудила актрису прервать молчание

В воскресенье, 6 октября, в Сети появилась ужасающая информация. Несколько телеграм-каналов сообщили, что Анастасия Заворотнюк скончалась.
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В редакции было направлено письмо от якобы работника клиники. Аноним утверждал, что звезда "Моей прекрасной няни" умерла в больнице 5 октября, но родственники актрисы скрывают это от народа.

Столь грубая и шокирующая ложь вынудила Заворотнюк прервать молчание. Актриса через своего директора Стаса Христова обратилась к россиянам. "Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья", - передал слова актрисы Христов.

Как отметил директор, Анастасия и ее семья призвали россиян верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ. При этом Хритов не рассказал о здоровье Заворотнюк, объяснив это тем, что Анастасия не готова озвучить какие-либо официальные комментарии, касающиеся ее болезни. "Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", - заключил директор Заворотнюк.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.

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