В Россию пришли аномальные холода

Снег с дождем, порывистый ветер и ночные заморозки продержатся до конца недели

Сразу в 16 регионах центральной России сегодня действует желтый уровень погодной опасности из-за резкого похолодания. Снег с дождем, порывистый ветер и ночные заморозки принес северо-атлантический циклон.

Жители Рязанской, Тульской и Владимирской областей в соцсетях делятся кадрами пейзажей, которые более характерны для середины ноября. Синоптики предупреждают водителей о гололедице, особенно в ночные и утренние часы, когда температура начнет опускаться ниже нуля. А мокрый снег, налипший на провода, может привести к авариям на энергосетях.

Холодный воздух сегодня накроет и Поволжье, сейчас там - ливни с градом. Аномально холодная погода продержится в средней полосе России до конца недели.