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В Россию пришли аномальные холода

09:04
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Снег с дождем, порывистый ветер и ночные заморозки продержатся до конца недели

Сразу в 16 регионах центральной России  сегодня действует  желтый уровень погодной опасности из-за резкого похолодания. Снег с дождем, порывистый ветер  и ночные заморозки принес северо-атлантический циклон.

Жители Рязанской, Тульской и Владимирской областей в соцсетях делятся кадрами пейзажей, которые более характерны для середины ноября. Синоптики предупреждают водителей о  гололедице, особенно в ночные и утренние часы, когда температура начнет опускаться ниже нуля. А мокрый снег, налипший на провода, может привести к авариям на энергосетях.

Холодный воздух сегодня накроет и Поволжье, сейчас там -  ливни с градом.  Аномально холодная погода продержится в средней полосе России до конца недели.

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