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Коллеги помогут депутату Юмашевой улететь из США после скандала с допросом

09:00
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Российские дипломаты в Нью-Йорке проводят парламентария на рейс домой

Договор СНВ-3 нужно продлевать в том виде, в каком он существует. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов на форуме "Диалог Форт-Росс" в Калифорнии.

Глава нашей дипмиссии отметил, что сейчас это единственный документ по мерам контроля над вооружениями. В феврале 2021 года после того, как истечёт срок действия договора, не станет ничего. И это будет впервые за 50 лет. Вашингтон до сих пор не озвучил свои намерения на счёт СНВ-3, и, как подчеркнул Антонов, Москва, ждёт позитивного ответа от американской стороны.

Между тем, "Диалог Форт-Росс" нашим дипломатам пришлось начинать с ноты протеста после инцидента с задержанием и допросом в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая как раз прибыла для участия в форуме. Американские спецслужбы комментарии давать отказались, отмечает "ТВ Центр".

Несмотря на провокацию, Юмашева свою программу пребывания менять не стала. На обратный рейс её будут сопровождать сотрудники российского посольства.

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