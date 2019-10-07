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Спасенный из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить

09:47
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Мама мальчика опубликовала видео его первых шагов

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить. Ребенок чувствует себя хорошо, активно общается с братом. Этой новостью поделилась в соцсетях мама мальчика.

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Несколько шагов - настоящий подвиг для Вани. С большим трудом, но все же он ходит самостоятельно. И это большая победа.  Раньше малыш мог передвигаться только с помощью родителей.

Взрыв бытового газа в жилом доме произошел  31 декабря прошлого года, 39 человек погибли. Ваня Фокин, которому  было всего 11 месяцев,  пролежал под завалами на морозе  более 35 часов.

Владимир Путин тогда лично поблагодарил спасателя, который вытащил мальчика.  В клинику ребенка доставили  с обмороженными конечностями, с переломом ноги и черепно-мозговой травмой. Врачам удалось спасти поврежденную ногу ребенка. Сейчас самое страшное позади, мальчик проходит курс реабилитации и врачи надеются, что в дальнейшем его здоровье полностью восстановится.

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