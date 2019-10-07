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Появилось видео с места стрельбы в американском баре

09:48
  • понедельник
  • 07 октября 2019

В результате трагедии погибли четыре человека

Полиция американского Канзас-сити разыскивает подозреваемых в стрельбе, в результате которой четверо погибли, ещё несколько человек получили ранения.

Полиция полагает, что их было двое. Огонь, предположительно, из пистолета был открыт в одном из баров, где в тот момент находилось около 40 человек. Всего пострадали девять посетителей, четверо из которых скончались, передает "ТВ Центр".

Двое человек остаются в больнице, состояние стабильное, их жизням ничего не угрожает. Еще два человека, получивших лёгкие ранения, уже выписаны. Мотивы преступника полиции пока неизвестны. Информация о том, что у него был сообщник, основана на показаниях свидетелей. Правда, представитель городского полицейского управления признался, что собранные показания очевидцев сильно разнятся.

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