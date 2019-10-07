Младенец насмерть захлебнулся грудным молоком под Москвой

Женщина потеряла не только ребенка, но и мужа

В подмосковном городе Балашиха обнаружили тела двухмесячного ребенка и его отца.

Трагический инцидент произошел на улице Демин Луг в микрорайоне Новое Измайлово. По предварительным данным, младенец захлебнулся грудным молоком. Произошло это во время кормления или после, не уточняется.

Прибывшие на место происшествия полицейские также обнаружили тело отца семейства. Причина его смерти устанавливается.

Отметим, что дети крайне редко захлебываются грудным молоком. В основном это случается с физически слабыми младенцами, у которых нарушены функции сосания, глотания и дыхания.