Таксист отказался везти Порошенко с майдана (видео)

Экс-президент не смог оперативно покинуть митинг

Бывший президент Украины Петр Порошенко не смог уехать на такси после акции "Нет капитуляции", которая прошла накануне в Киеве.

В интернете появилось видео, на котором Порошенко о чем-то договаривается с водителем белого автомобиля с шашечками, пишет "Газета.Ru". В конце бывший президент вылез из автомобиля под ликование зевак. "Порошенко, Порошенко", - скандировала толпа.

В комментариях пользователи Сети предположили, что экс-президент и таксист не смогли договориться об оплате. Другие выразили мнение, что у водителя сломался терминал оплаты. Третьи посчитали, что бывший президент просто поговорил с кем-то сидящим на заднем сидении.

6 октября на майдане прошла акция против "формулы Штайнмайера", которая предусматривает предоставление Донбассу особого статуса и проведение местных выборов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. На митинг пришли более 10 тысяч человек.