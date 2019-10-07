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Таксист отказался везти Порошенко с майдана (видео)

09:23
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Экс-президент не смог оперативно покинуть митинг

Бывший президент Украины Петр Порошенко не смог уехать на такси после акции "Нет капитуляции", которая прошла накануне в Киеве.
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В интернете появилось видео, на котором Порошенко о чем-то договаривается с водителем белого автомобиля с шашечками, пишет "Газета.Ru". В конце бывший президент вылез из автомобиля под ликование зевак. "Порошенко, Порошенко", - скандировала толпа. 

В комментариях пользователи Сети предположили, что экс-президент и таксист не смогли договориться об оплате. Другие выразили мнение, что у водителя сломался терминал оплаты. Третьи посчитали, что бывший президент просто поговорил с кем-то сидящим на заднем сидении.

6 октября на майдане прошла акция против "формулы Штайнмайера", которая предусматривает предоставление Донбассу особого статуса и проведение местных выборов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. На митинг пришли более 10 тысяч человек.

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