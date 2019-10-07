ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дана Борисова унизила Волочкову в эфире ТВ

08:58
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Балерина ответила обидчице

Дана Борисова и Анастасия Волочкова повздорили в эфире программы "Звезды сошлись". Телеведущая и балерина разругались из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которую, по некоторой информации, задержали с наркотиками.
"Я жена вашего мужа": Дана Борисова рассказала, как разбивала чужие семьи

В ходе шоу Волочкова рьяно защищала актрису, утверждая, что и сама не раз становилась жертвой лжи в СМИ. Балерина уверяла, что вокруг звезд часто распространяются порочащие их слухи.

На это Борисова ответила Волочковой, что дыма без огня не бывает. "Я в этой теме разбираюсь лучше всех. Я семь месяцев лежала в реабилитационном центре", - пояснила она.

У Даны нашлось объяснение, почему балерина вступилась за оскандалившуюся актрису. "Понятно, что Анастасия – алкоголичка – защищает наркоманку в данном случае", — оскорбила артистку Борисова.

Слова телеведущей возмутили артистку. Волочкова огрызнулась в ответ, заявив, что Борисова "пиарится" на ее имени. "Ты себя этим самым унижаешь", - добавила она.

Напомним, по сообщениям СМИ, Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. У нее, по неподтвержденной информации, нашли пакетик с кокаином. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Сама Бочкарева и ее представители все опровергают.

Читайте также:
Новости по теме
Дана Борисова
Дана Борисова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.