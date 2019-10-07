Дана Борисова унизила Волочкову в эфире ТВ

Балерина ответила обидчице

Дана Борисова и Анастасия Волочкова повздорили в эфире программы "Звезды сошлись". Телеведущая и балерина разругались из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которую, по некоторой информации, задержали с наркотиками.

В ходе шоу Волочкова рьяно защищала актрису, утверждая, что и сама не раз становилась жертвой лжи в СМИ. Балерина уверяла, что вокруг звезд часто распространяются порочащие их слухи.

На это Борисова ответила Волочковой, что дыма без огня не бывает. "Я в этой теме разбираюсь лучше всех. Я семь месяцев лежала в реабилитационном центре", - пояснила она.

У Даны нашлось объяснение, почему балерина вступилась за оскандалившуюся актрису. "Понятно, что Анастасия – алкоголичка – защищает наркоманку в данном случае", — оскорбила артистку Борисова.

Слова телеведущей возмутили артистку. Волочкова огрызнулась в ответ, заявив, что Борисова "пиарится" на ее имени. "Ты себя этим самым унижаешь", - добавила она.

Напомним, по сообщениям СМИ, Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. У нее, по неподтвержденной информации, нашли пакетик с кокаином. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Сама Бочкарева и ее представители все опровергают.