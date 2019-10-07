ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доказана польза чеснока и лука в борьбе с раком

09:54
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Эти продукты борются не только с микробами

Ученые из Нью-Йоркского университета доказали, что употребление чеснока и лука снижает риск возникновения рака груди. 
Найден самый быстрый способ лечения рака

Специалисты проанализировали рацион питания женщин от 30 до 79 лет, у которых в период с 2008 по 2014 год обнаружили рак молочной железы. Выяснилось, что у тех женщин, которые как минимум два раза в неделю ели лук и чеснок, вероятность заболевания снижалась на 67% по сравнению с теми, кто пренебрегал этими овощами.  

Как пишут "Известия" со ссылкой на Nutrition and Cancer, чеснок и лук останавливают рост злокачественных клеток, а также борются с микробами, грибками и вирусами. В частности, чеснок богат такими полезными компонентами, как S-аллилцистеин, диаллилдисульфид, диаллилсульфид и селен. 

Кроме того, ученые полагают, что чеснок и лук снижают вероятность развития рака желудка.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

 

Читайте также:
Главное сегодня
Чеснок
Чеснок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.