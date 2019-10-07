Доказана польза чеснока и лука в борьбе с раком

Эти продукты борются не только с микробами

Ученые из Нью-Йоркского университета доказали, что употребление чеснока и лука снижает риск возникновения рака груди.

Специалисты проанализировали рацион питания женщин от 30 до 79 лет, у которых в период с 2008 по 2014 год обнаружили рак молочной железы. Выяснилось, что у тех женщин, которые как минимум два раза в неделю ели лук и чеснок, вероятность заболевания снижалась на 67% по сравнению с теми, кто пренебрегал этими овощами.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Nutrition and Cancer, чеснок и лук останавливают рост злокачественных клеток, а также борются с микробами, грибками и вирусами. В частности, чеснок богат такими полезными компонентами, как S-аллилцистеин, диаллилдисульфид, диаллилсульфид и селен.

Кроме того, ученые полагают, что чеснок и лук снижают вероятность развития рака желудка.