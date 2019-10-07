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Четверо детей и взрослый погибли в страшном пожаре в Подмосковье

09:41
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Троих малышей взрослые оставили без присмотра

Пять человек погибли при пожаре в деревне Чисмено Волоколамского городского округа в Подмосковье.

Пожар в трехэтажном многоквартирном доме по адресу Лазурная, 6 произошел ночью 7 октября. Сгорели две квартиры на первом этаже. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Погибшие проживали в двух разных квартирах. 30-летняя женщина и трехлетний ребенок задохнулись на лестничной площадке, тела остальных детей - год, трех и пяти лет от роду - обнаружили в квартире. По предварительным данным, их оставили дома одних без присмотра.

"Их отец недавно погиб. Мама ушла и оставила малышей с дедушкой. Но он отправился к знакомым, оставив детей без присмотра", - рассказал собеседник ТАСС.

В то же время в Следственном комитете сообщили, что дедушка смог вытащить из горящей квартиры троих детей, а оставшихся троих не успел, уточняет агентство "Москва". 

Всего в доме в момент пожара находились 17 человек, 12 из них были эвакуированы. Троим понадобилась медицинская помощь.

На данный момент устанавливаются причины пожара. Рассматриваются две версии: замыкание проводки и неисправность электроприборов. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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